Z hodnoty slova sa stal brak a ten je nešťastím ľudstva

Čím viac je niečoho, tým je to lacnejšie. Tým to má menšiu cenu. A neplatí to len v ekonomike, ale aj v slovnom prejave. Nenadarmo sa totiž vraví, že hovoriť striebro, ale mlčať zlato!

Znamená to, že mlčanie a striedma reč sú oveľa hodnotnejšie, ako hovoriť veľa. Znamená to, že mlčanie a striedma reč formujú oveľa hodnotnejších ľudí, zatiaľ čo reč nestriedma formuje naopak ľudí povrchných a plytkých.

Žiaľ, svoj vlastný, ľudský rečový prejav sme znehodnotili! Nadmerným zneužívaným sme ho devalvovali tak, že stratil svoju pôvodnú váhu, silu, hĺbku a význam. Stal sa z neho bezcenný brak, ktorého je všade nadmieru a ktorým sa neuveriteľne plytvá.

„Vaša reč nech je áno, alebo nie! Všetko ostatné je od zlého!“ Túto veľkú múdrosť sme vôbec nepochopili a nedržali sa jej, čoho dôsledkom je oceán balastu, vytvorený a neustále vytváraný ľudským slovným prejavom.

„Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie! Všetko ostatné, čo je nad to, je od zlého!“ Čo znamenajú tieto slová? Neznamenajú strojovú úsečnosť, alebo zúženie reči iba na slová áno a nie. Toto odporučenie je nabádaním k stručnosti, k vecnosti a k jednoduchosti vo vyjadrovaní. Nabádaním k tomu, aby sme vždy hovorili iba to, čo je naozaj podstatné a má zmysel a význam.

Takýmto spôsobom by malo potom každé vyslovené, alebo napísané slovo svoju vážnosť, hlbokú výpovednú hodnotu a skutočnú cenu. Každé takéto slovo by bolo potom slovom, za ktorým sa dá stáť, o ktoré sa dá oprieť a na ktoré sa dá spoľahnúť.

„Čo je nad to, je od zlého!“ Tárajstvo, bezobsažnsoť a bezmyšlienkovité rečnenie je zlom! Zlom, ktoré otrávilo ľudský rečový prejav a znehodnotilo ho!

Akou zbraňou však kto zachádza, takou nakoniec zahynie! Bezobsažnosť, bezmyšlienkovitosť, povrchnosť, plytkosť, nevecnosť a prázdnota reči formuje povrchných, plytkých, prázdnych a nevecných ľudí. Používanie znehodnotenej reči totiž duševne znehodnocuje všetkých, ktorí s ňou takýmto spôsobom zaobchádzajú!

Ako teda hovoríme, takými sa nakoniec aj staneme! Reč formuje ľudí a nesprávny, zlý spôsob reči nás formuje nesprávnym a zlým spôsobom!

No a v dnešnej dobe informačného nadbytku to dosahuje svojho vrcholu. Zo všadiaľ sa na nás valí lavína slov, z ktorých možno až 99 percent nemá nijaký hlbší význam, ani zmysel, čoho dôsledkom je, že ľudia do značnej miery otupeli a stali sa povrchnými.

Kto nájde silu vymaniť sa z tohto kolotoča? Kto ešte v sebe nájde silu a dokáže sa vzoprieť takmer všadeprítomnej prázdnote a povrchnosti? Kto dokáže od seba nekompromisne odvrhnúť všetok balast a akoby ostrým mečom oddeliť hodnotné od nehodnotného?

Ak sa vraví, že menej je niekedy viac, tak v prípade nášho vzťahu k informáciám to platí dvojnásobne. Radšej teda menej, omnoho menej, ale hodnotnejšieho, hlbšieho a kvalitnejšieho.

A mnohokrát je dokonca zotrvávanie v tichom premýšľaní ďaleko cennejšie, hodnotnejšie a užitočnejšie, ako mnohé z toho, čo sa na nás hlučne a vtieravo valí zvonka. V skutočnosti sú to totiž práve chvíľky tichého uvažovania, v ktorých dozrieva naša osobnosť. Ticho teda nie len že lieči, ale rozvíja, utvára a formuje našu samostatnú osobnosť. A my, ľudia máme byť predsa samostatnými osobnosťami a nie niekým, kto už nie je schopný ani len trochu samostatnejšie myslieť, a preto sa iba zmieta vo víchre informácií ako trstina vo vetre.