Nepremárnime drahocenný čas na zamyslenie, darovaný koronavírusom!

Nikto nemôže prehliadať, že to prvé a zásadné, čo spôsobila súčasná koronavírusová kríza, je zastavenie aktívneho života. Takmer všetko, až na to najnutnejšie, sa v spoločnosti náhle zastavilo, a tisícom ľudí bol darovaný čas.

Zrazu majú toľko času, ako nikdy predtým. Deti a študenti nemusia chodiť do školy, čo u väčšiny z nich vyvoláva radosť z neočakávaných prázdnin.

Ale pozor! Staršia mládež, schopná už trošku hlbšie uvažovať, ako i všetci ostatní si musia uvedomovať, že ich voľno má mimoriadne trpkú príchuť, pretože je zaplatené tisícami zmarených ľudských životov po celom svete. Táto skutočnosť dáva dobe neočakávaných prázdnin a voľna podtón tragiky a nešťastia. Dáva jej podtón vážnosti, zaväzujúcej k tomu, aby bol tento darovaný čas správne využitý. Aby nebol len tak premrhaný v obvyklej povrchnosti, plytkosti a myšlienkovej prázdnote.

V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že to, čo sa deje, nie je len tak. Že mnohé duchovne orientované kruhy a smery už dlhšiu dobu upozorňujú na príchod niečoho významného. Že stojíme na prahu nového veku, spojeného s neočakávanými a neslýchanými zmenami.

A všetky vonkajšie prevratné udalosti budú ľudí tlačiť k nevyhnutnosti uskutočnenia tej najvýznamnejšej zmeny, ku ktorej má dôjsť v ich vlastnom vnútri. Má byť zmenená naša vnútorná hodnotová orientácia! Doterajšie hodnoty konzumu a matérie majú byť nahradené hodnotami úplne iného druhu. Hodnotami duchovnými!

Zdá sa, že slnko novej doby vychádza, a aby sa ľudia na to nové vnútorne zodpovedne pripravili, bol svet neočakávane zastavený, a nám bol darovaný čas na zamyslenie.

Čas na zamyslenie sa nad všetkými týmto vážnymi skutočnosťami. Čas na zamyslenie sa nad životom ako takým a nad jeho skutočnými hodnotami.

Dnešný čas zastavenia je časom milosti! Časom, poskytnutým k uvedomeniu si toho, kam nás tlačí ďalší vývoj univerza. Je to čas k vnútornému vykročeniu týmto smerom. Je to čas nastúpenia na cestu ďalšieho evolučného vývojového kroku vo stvorení, ktorý buď učiníme a prežijeme, alebo neučiníme a vyhynieme ako dinosaury, neschopné čeliť novým evolučným výzvam.

Ako teda správne využiť tento čas?

Jednoducho tak, že budeme hlbšie uvažovať o podnetoch, ktoré nám prináša súčasné dianie.

Prvým a najdôležitejším podnetom je prítomnosť utrpenia a smrti, ktoré môžu každú chvíľu zasiahnuť i niekoho z našich najbližších, alebo aj nás samotných. Táto skutočnosť je veľmi silným podnetom k zamysleniu sa nad životom a jeho pozemskou krehkosťou. K zamysleniu sa nad tým, že dnes sme tu, ale zajtra tu už byť nemusíme. K zamysleniu sa nad smrťou a nad tým, čo je po nej.

Ľudí by to malo priviesť k úvahám o možnej eventualite kontinuálneho pokračovania nášho bytia po smrti tak, ako o tom hovoria jedinci so skúsenosťou klinickej smrti. Malo by nás to viesť k uvažovaniu o ich tvrdení, že tam, na druhom svete, sú cenené úplne iné hodnoty, než u nás na zemi. Že tam sú rozhodujúce hodnoty ducha a cností. Že tam je rozhodujúca len miera spravodlivosti, lásky, čistoty, dobra a ušľachtilosti našej duše, nášho srdca a našej osobnosti. Že len tieto hodnoty vedú k Svetlu, ktoré nás bude k sebe volať po odložení nášho fyzického tela.

A pretože sme ľudia smrteľní, čo je v dnešnej dobe zvlášť hmatateľné, raz všetko to pozemsky oceňované stratíme. To jediné, čo nám zostane, bude skutočne len miera našej spravodlivosti, lásky, čistoty a dobra, ktorú sme vnútorne dosiahli, a ktorú si so sebou ako to jediné odnesieme na druhý svet. Len toto je trvalým pokladom, ktorý nám zostáva, zatiaľ čo všetko ostatné nenávratne strácame. Len toto sú hodnoty večné, ktoré majú skutočnú cenu, a preto musia byť pre nás prvoradé už teraz, kým žijeme. A všetko ostatné, to pozemsky dočasné, musí byť až druhoradé.

Takéto poznanie a pochopenie máme dosiahnuť! V tomto zmysle máme zmeniť našu súčasnú hodnotovú hierarchiu. Máme sa duchovne obrodiť, to znamená, že máme postaviť to večné a trvalé na prvé miesto, a to dočasné a prechodné až na druhé miesto. K tomuto bodu a k tomuto výsledku by sme mali dospieť na základe uvažovania o prvom silnom podnete, ktorý na nás každodenne dolieha v podobe utrpenia a smrti.

Druhým podnetom, súvisiacim so súčasným zastavením pohybu sveta a s vynútenou karanténou je uvedomenie si významu skromnosti. Uvedomenie si toho, že človek nakoniec toho až tak veľa nepotrebuje. Že potrebuje len jesť, piť a mať uspokojené svoje základné potreby v podobe bývania, ošatenia a obutia.

Máme si uvedomiť, že všetko ostatné sú len pomyselné panské zábavky, ktoré nás iba strhávajú k povrchným pozemským zážitkom, a odvádzajú od orientácie k skutočným, večným a trvalým hodnotám bytia.

Môžeme si uvedomiť, že vôbec nepotrebujeme tak enormne veľa cestovať, ako doposiaľ, pretože tým ničíme planétu a rozptyľujeme sa v povrchných zážitkoch. Môžeme si uvedomiť, že nepotrebujeme až tak veľmi navštevovať divadlá, ktoré sú v ich takzvanej modernej podobe často plné mravnej dekadencie. Môžeme si uvedomiť, že sa dá žiť aj bez mnohých športových podujatí, ktorých hľadiská sú neraz plné vulgárnosti, nedôstojnej človeka. Môžeme prežívať, ako je dobré, že sú zavreté bary, pohostinstvá a herne, ktoré sú častokrát len pelechom lotrovským. Môžeme zmeniť svoj prístup k desiatkam iných vecí, ktorých cena sa v novom svetle toho, čo je skutočne hodnotné, ukazuje byť sporná, pretože v nich niet toho, čo by človeka smerovalo k večnosti, k mravnosti, k čestnosti, k ušľachtilosti, k spravodlivosti a k iným, vysokým hodnotám ducha.

Podnetov na premýšľanie a na hodnotový obrat je v dnešnej dobe samozrejme oveľa viac. Na záver však spomeňme ešte aspoň jeden. A je ním prežívanie ľudskej spolupatričnosti. Súčasná doba nás totiž oveľa silnejším spôsobom spája s našu rodinou a s našimi najbližšími, na ktorých sme predtým nemali vôbec čas.

Ale nespája nás to len s našimi najbližšími, ale aj s našimi bezprostrednými susedmi, ktorí možno potrebujú našu pomoc. A pokračuje to ešte oveľa ďalej, pretože dostávame možnosť uvedomiť si, že ľudstvo je jeden veľký celok. Že ak sa niečo zlé deje na opačnom konci sveta, nie je to izolovaný problém, ale nakoniec sa to nejakým spôsobom prejaví aj u nás doma tak, ako sme toho svedkami. Uvedomíme si, že všetci sme na jednej lodi, a že bolesť, smrť a utrpenie akéhokoľvek človeka na svete sa nakoniec nejakým spôsobom dotkne aj nás samotných.

Dostali sme čas na zamyslenie! Na zamyslenie sa nad tým, čo je cenné a čo je brak! Na zamyslenie sa nad tým, čo je prvoradé a čo druhoradé! Na zamyslenie sa nad tým, kam a akým smerom máme orientovať svoje bytie!

Tento darovaný čas by sme teda rozhodne mali správne využiť a z koronavírusovej krízy by sme mali vyjsť ako ľudia lepší, hodnotnejší, duchovnejší, ušľachtilejší a ohľaduplnejší. Mali by sme sa hodnotovo a duchovne obrodiť, pretože za našu príležitosť k tejto osobnej vnútornej obrode platia dnes mnohí svojimi vlastnými životmi. Tento čas je teda veľmi draho vykúpený!

PS. Jeden z mimoriadne silných podnetov dneška na zamyslenie:

https://www.youtube.com/watch?v=QAYZ2z3NmBE