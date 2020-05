Svetlo útočí! Netušený rozmer koronavírusovej krízy!

Na svojich podvečerných prechádzkach som spozorovala zvláštnu vec. Keď končí deň, začína noc a zapaľujú sa svetlá verejného osvetlenia, tieto svetlá svietia tak jasne, ako som ich doposiaľ nikdy svietiť nevidela.

Útlmom priemyselnej činnosti a dopravy sa očistilo ovzdušie, na základe čoho je viditeľnosť znateľne vyššia. V prírode prebiehajú očistné procesy! Príroda sa očisťuje! Ľudstvo trpí a je obmedzované, ale príroda sa obnovuje.

Očista prírody sa prejavuje všade. Trebárs v Benátkach na kvalite vody, alebo v Číne, v poklese toxických látok v ovzduší, čo potvrdili i pozorovania čínskych vedcov.

A viditeľná prírodná očista evokuje aj iný, hlbší význam tohto pojmu. Evokuje očistu, súvisiacu s duchovným rozmerom človeka a celého univerza. No a vykonávateľom a nástrojom tejto očisty má byť práve prírodný svet. Prírodný svet, ale predovšetkým inteligencia, ktorá ho spravuje, a ktorá formuje vonkajšie prírodné dianie do takej podoby, aby bolo dosiahnuté požadovanej duchovnej očisty Zeme a jej obyvateľov.

A je to aj reálne naozaj tak, pretože mikroskopický vírus, pochádzajúci z prírodného sveta, postavil ľudstvo do pozoru. V tomto dianí je tiež možné pozorovať odveký, ale ľudstvom ignorovaný zákon spätného účinku, na základe ktorého napokon každý zožne to, čo zasieval. Na základe ktorého príde reakcia presne takého druhu, aká bola predchádzajúca akcia.

Za nekonečné ústrky ľudstva voči prírode, za jej bezbrehé drancovanie, ničenie, znečisťovanie a devastovanie prichádza odplata vo forme vírusu, ktorý ľudstvo takmer zo dňa na deň zastavil v jeho deštruktívnej činnosti. Okamžite napríklad zastavil pre prírodu škodlivé, nadmerné cestovanie po celom svete, ktorého návrat do pôvodnej podoby tak, ako si to cestovné kancelárie predstavujú, bude len veľmi pozvoľný. A v plnej miere, ako to bolo pred koronavírusovou krízou, pravdepodobne aj nemožný.

A je toho samozrejme ešte oveľa viac, k čomu bolo ľudstvo v súčasnosti dotlačené, a za čím je možné vybadať jednoznačnú pečať inteligentného pôsobenia.

Avšak prírodné dianie a inteligencia, stojaca za ním, je len nástrojom v rukách ešte oveľa vyšších síl. Síl Svetla, ktoré prostredníctvom všeobecnej očisty vynucujú na Zemi víťazstvo svetlých hodnôt! Vynucujú víťazstvo skutočného Dobra. Dobra pre všetkých. Pre jednotlivcov, pre národy, pre zvieratá, pre prírodu, pre vzduch i pre vodu. To je Dobro skutočné a univerzálne, ktoré je v ostrom rozpore so sebeckým, bezohľadným a prírodne deštruktívnym „dobrom“ v ponímaní ľudstva.

Podstatou dnešného diania je teda šírenie Svetla! Je šírenie Dobra! Dobra skutočného a pravého! Dobra pre všetkých bez rozdielu a nie len pre človeka! Nie len pre niektorých! Dobra, úplne iného, než je to, čo ľudia za dobro považujú. A preto dochádza ku kolízii! Ľudia nevítajú príchod Svetla s jasaním a radosťou, pretože im rúca celý ich svet, ako aj celú ich doterajšiu hodnotovú hierarchiu, postavenú na ich vlastnom, sebeckom ponímaní dobra.

Prichádza Svetlo a Dobro, ale náš svet sa začína rozsýpať, pretože je v rozpore so skutočným Svetlom a Dobrom. Cielene je bolestne zasahované všetko ľudsky pokrivené, nesprávne, falošné, sebecké, bezohľadné a pokrytecké. Zem sa duchovne očisťuje! Veľká očista prírody, ale aj zle nastavenej hodnotovej hierarchie ľudí začína!

Zvýšená intenzita Svetla prichádza zhora, a jej zdrojom je vyžarovanie Najvyššieho. A presne tak isto, ako sa v bielom svetle nachádzajú všetky ostatné farby svetelného spektra, presne tak isto aj Svetlo, prichádzajúce zhora od Stvoriteľa, v sebe obsahuje všetky ušľachtilé, vysoké a vznešené cnosti v podobe lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, skromnosti a úcty k Najvyššiemu i k ostatným ľuďom.

Toto všetko, ako základné posolstvo, nesie v sebe lúč Svetla, prichádzajúci zhora a zasahujúci našu Zem. Keby ľudia žili týmito hodnotami, nijaká očista by nebola potrebná, pretože pravé úsilie o Svetlo zo strany ľudí by sa stretlo s prúdením Svetla, prichádzajúcim od Stvoriteľa, a Zem s jej obyvateľmi by bola radostne povznesená.

Žiaľ, to však, čo v súčasnosti prevláda na Zemi, je temnota! Temnota duší, sŕdc a hodnôt! Temnota ilúzie jedinečnosti matérie, okrem ktorej podľa väčšiny už nič neexistuje. Prevláda temnota nižšieho, rozumovo racionálneho „ja“, ktoré sa vo vnútri ľudských osobností rozvinulo až do takých rozmerov, že potlačuje, ignoruje a spochybňuje existenciu vyššieho duchovného „ja“ v človeku, ktoré je Božou iskrou v nás.

Temnota ľudského nižšieho „ja“, totožného s rozumom, mysľou a s čisto materiálnym ponímaním sveta, vybudovala temnú a nízku hierarchiu hodnôt, postavených na peniazoch, zisku, moci, majetkoch, kariére, užívaní si a konzume. Toto sú hodnoty dnešných ľudí. Kvôli ním skĺzavajú do bezohľadnosti, chamtivosti, nečestnosti a nespravodlivosti. Kvôli ním skĺzavajú k násiliu, vojnám, parazitovaniu na iných a k drancovaniu a ničeniu prírody. Svet ľudský sa stal svetom temna! Stal sa ríšou temna!

A k tejto ríši temna na Zemi preniká v súčasnosti lúč Svetla a skutočného Dobra! Ale pretože temný svet na Zemi nie je hodnotovo Svetlu rovnorodý, pôsobí naň zraňujúco. Temnotou Zeme je príchod Svetla vnímaný, ako čosi negatívne. Ako čosi nekompatibilné. Ako čosi cudzorodé.

A preto pozitívne žiarenie Svetla v negatívnom prostredí Zeme mutuje a pôsobí zdanlivo negatívne. Mutuje do podoby koronavírusu a negatívne pôsobí na svet ľudský. Otriasa našim svetom, postaveným na nesprávnych hodnotách a očisťuje ho od všetkého, čo je pokrivené. Iba vinou ľudí a ich falošného ponímania dobra je tento proces očisty bolestný. Je katastrofou pre súčasný svet s jeho nízkym spôsobom myslenia, ale je požehnaním pre prírodu a pre všetkých ľudí, ktorí v sebe nesú pravé hodnoty Svetla.

V istej relácii v televízii hovorili o tom, ako sa je treba čo najefektívnejšie chrániť pred koronavírusom. Hovorili, že ako prvé je nosenie ochranného rúška a potom časté umývanie rúk. Okrem toho spomínali aj hygienu ústnej dutiny a umývanie zubov, ale aj preplachovanie nosa teplou vodou, pretože v nosnej dutine máme drobné chĺpky, a na nich sa môže zachytiť vírus.

To všetko je samozrejme chvályhodné a vôbec to netreba podceňovať. Ale ani zďaleka to nestačí! To je v dnešnej dobe málo, pretože je to opäť len čisto materiálne tak, ako vždy!

Okrem očisty a hygieny vonkajška je totiž potrebná aj očista a hygiena vnútra! Aj naše vnútro, čiže naše myšlienky a pocity treba udržiavať v čistote! Aj naše vnútro musí byť čisté, aby mohlo nadviazať pozitívny druh spojenia s čistotou a ušľachtilosťou zhora prichádzajúceho Svetla, vynucujúceho očistu. Ľudia sa musia hodnotovo obrodiť a stať sa čestnejšími, láskavejšími, ohľaduplnejšími, spravodlivejšími a čistejšími! Ľudia sa musia začať vnútorne upínať k Stvoriteľovi a k poznaniu a prispôsobovaniu sa tomu, kam nás v našom ďalšom vývoji smeruje jeho Vôľa. Toto je pozitívne hodnotové spojenie s prúdením sily Svetla, ktoré nám prinesie radosť, mier, povznesenie a vzostup.

Kto však bude mať len rúšku a čisté ruky, kto bude spĺňať len všetky hygienické kritériá, ale jeho myseľ nebude čistá a vnútorne sa nebude usilovať o nijaké hodnotové obrodenie, ten sa nedokáže pozitívnym spôsobom spojiť s prúdiacou silou Svetla Stvoriteľa, a to sa na ňom prejaví negatívnym spôsobom. Tým sa totiž stáva vysoko rizikovou osobou, ktorú môže súčasná vynútená duchovná očista zasiahnuť tragickým spôsobom.

Bezduchý materializmus už v dnešnej dobe nestačí! Už je treba očistiť a obrodiť svoje vnútro! Kto tak neučiní, vystavuje sa riziku, že skôr alebo neskôr môže byť v očistom dianí z tohto stvorenia odstránený.

Ľudia predsa vedeli, že takéto niečo raz príde! V Biblii boli predsa upozornení na to, že aj trpezlivosť Stvoriteľa má svoje hranice.

A zdá sa, že už je to tu! Zdá sa, že Pánovo Svetlo prichádza, aby to, čo v sebe ešte nesie svetlo posilnilo a povznieslo. A aby od toho, čo je Svetlu vzdialené, očistilo stvorenie.

A tak, ako už dnes žiaria svetlá lámp oveľa jasnejšie všade na Zemi, presne tak isto má Svetlo oveľa jasnejšie zažiariť aj vo vnútri ľudí. Aj v ich dušiach, srdciach a mysliach, v podobe vysokých a ušľachtilých cností.

Buď Svetlo za Zemi!