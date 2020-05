O pozitívach koronavírusovej krízy a o poučení z nej

Ak sa človek pozorne pozerá okolo seba a trochu hlbšie uvažuje nad tým čo vidí, je mu čoraz jasnejšie, že za všetkým, čo sa deje v súvislosti s koronavírusovou krízou je oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá.

Je totiž za tým vidieť majstrovský ťah šachového veľmajstra, ktorý hrá partiu s niekým, o niekoľko kategórii slabším. Tento šachový veľmajster vie celkom presne, čo jeho ťah vyvolá a ako bude musieť v odozve reagovať jeho súper.

Koronavírus je ťahom šachového Veľmajstra na šachovnici planéty Zem, ktorý donútil súpera, čiže ľudstvo, urobiť presne takú sériu protiťahov, aké boli jeho zámerom. Vyššia Moc donútila ľudstvo vykonať presne také opatrenia, aké boli jej zámerom. Tieto opatrenia a ich dôsledky majú totiž duchovne pozitívny účinok. Pozitívny účinok z hľadiska kritérií a požiadaviek vyššej Moci! Čiže z hľadiska toho, čo je pre ľudstvo skutočne dobré. Dobré v zmysle jeho posunu k lepšiemu a morálnejšiemu. Túto hodnotu v sebe skutočne nesú mnohé opatrenia, ktoré museli národy nevyhnutne vykonať v reakcii na koronavírusový ťah šachového Veľmajstra.

No a my si teraz tieto pozitíva skúsme prebrať jedno po druhom. Zároveň si však uvedomme, že v nich ide o niečo, čo je od nás požadované vyššou Mocou. A to nie len dočasne, počas koronavírusovej krízy, ale trvalo! To znamená, že ak nezačneme trvalo usmerňovať náš osobný život a spoločenské dianie týmto naznačeným smerom a budeme mať tendenciu vrátiť sa do stavu pred krízou, bude nasledovať ďalší ťah šachového Veľmajstra, ktorý nás bude opätovne nútiť správať sa a jednať tak, ako on požaduje.

Doteraz totiž všetko, čo sa dialo na zemi určovali ľudia. Ale nastáva doba, kedy iniciatívu začína preberať Vôľa vyššej Moci, ktorá bude svojimi ťahmi vynucovať a usmerňovať ďalší vývoj na zemi.

Poďme teda k pozitívam koronavírusovej krízy, na ktoré sa je treba pozerať z vyššie uvedeného hľadiska.

Pozitívum prvé: Zatvorenie barov, krčiem, pohostinstiev a herní.

Prečo? Úprimne si priznajme, že tieto miesta sú brlohom nízkostí a závislostí, ktoré majú na svedomí množstvo zničených životov a rozvrátených rodín. Navštevovanie týchto miest nerobí ľudí lepšími, ale horšími. Neposúva ich vyššie, ale v drvivej väčšine ich zráža nižšie.

Pozitívum druhé: Zatvorenie divadiel a iných masových kultúrnych podujatí. Trebárs koncertov a podobne.

Prečo? Pretože kultúra, ktorej pôvodnou úlohou je pozdvihovať, zušľachťovať a vychovávať sa spreneverila svojmu vznešenému poslaniu a robí pravý opak. Napríklad divadelná produkcia dneška je plná dekadencie, nemravnosti a vulgárnosti. Je to len samoúčelné hrabanie sa v najrozličnejších zápletkách, bez ambície robiť diváka lepším a cielene ho smerovať k vyšším a ušľachtilejším hodnotám. Moderní divadelní tvorcovia donekonečna a do dokonalosti cizelujú vonkajšou formu, ale vôbec im nevadí, že hre fatálne chýba hodnotnejší obsah a ušľachtilejší ideál.

A ak máme povedať pár slov ku koncertom, trebárs rockovým, metalových a podobne, tak tie sú takmer vždy spojené s alkoholom, drogami a mravnou neviazanosťou.

Pozitívum tretie: Zavretie hokejových a futbalových štadiónov, ako aj eliminácia všetkých ostatných masových športových aktivít.

Prečo? Pretože športové zápasy s veľkým množstvom divákov sa stali akýmisi novodobými gladiátorskými zápasmi, na ktoré chodia fanúškovia ventilovať svoje frustrácie z práce, z rodinného života a zo svojho hodnotovo nenaplneného bytia. Preto sú tribúny mnohých športových podujatí plné agresivity, hulvátstva a vulgarizmov. Rozhodne to nie je prostredie, do ktorého je vhodné vodiť menšie deti.

Pozitívum štvrté: Zatvorenie obchodov v nedeľu.

Prečo? Pretože nedeľa je deň sviatočný, ktorý je treba svätiť. V dobe vrcholu koronavírusovej krízy, kedy boli všetky obchody zatvorené, len potraviny otvorené, bola potreba voľnej nedele materialisticky zdôvodnená tak, že maximálne vyťažení zamestnanci potravín si aspoň jeden deň v týždni potrebujú oddýchnuť, a zároveň je treba v tento deň vydezinfikovať predajňu.

Mimoriadne dobrou správou však je, že niektoré z obchodných spoločnosti chcú pokračovať v tomto trende aj po kríze. Ide presne o ten krok a to poučenie, ktoré si z toho bolo treba zobrať. Je to ukážkový príklad toho, akým spôsobom by sme sa mali poučiť a preorientovať i vo všetkých ostatných prípadoch, pretože je to smer, ku ktorému nás tlačí ťah v úvode spomínaného, šachového Veľmajstra.

Pozitívum piate: Zavreté kostoly.

Prečo? Pretože ľudia si zvykli na pohodlnú formálnu vieru, pri ktorej im stačí vonkajšie dodržiavanie cirkevných nariadení a tradícií. Vieru, pri ktorej človek všetko prijíma bez nejakého hlbšieho uvažovania.

Ak je ale ľuďom táto vonkajšia formálna opora vzatá, nezostáva im nič iného, ako prevziať všetku duchovnú iniciatívu osobne. Osobne, s plnou duchovnou zodpovednosťou za seba a svoju vlastnú spásu.

Vyššia Moc nám totiž zavretím kostolov dáva na vedomie, že človek v skutočnosti nepotrebuje k spojeniu so Stvoriteľom žiadny spojovací medzičlánok. Že k Najvyššiemu má hľadať cestu každý osobne, a toto naše osobné úsilie o svoju spásu je niečím, čo za nás nemôže urobiť nikto iný. Už sa totiž konečne máme stať samostatnými a dospelými duchovnými osobnosťami, ktoré sa postavia na vlastné nohy, a v opore vlastného cítenia, myslenia a uvažovania sa vydajú na cestu k Najvyššiemu a k svojej spáse.

Pozitívum šieste: Nútené voľno a uzavretie ľudí do domáceho prostredia.

Prečo? Pretože život ľudí dneška je ustavičný zhon. Je naháňanie sa za povinnosťami, peniazmi a uspokojovaním svojich nikdy nekončiacich materiálnych potrieb.

Takmer nikto neuvažuje o hlbších súvislostiach bytia a skutočnom zmysle vlastného života. Každý sa len bezmyšlienkovite naháňa, aby mal stále viac. Alebo, aby vôbec prežil, pretože tí „šikovnejší“ si dokázali nahrabať toľko, že na tých menej šikovných sa už v takej miere nedostáva. Bezohľadnosť, chamtivosť, egoizmus, nenásytnosť a bezbrehý konzum vládnu svetu a ničia ľudí i prírodu.

Ľudstvo však bolo zastavené! Bolo zahnané do ústrania a dostalo príležitosť zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad tým, či sú tieto hodnoty hodné človeka. Či človek nie je predsa len viac, ako matéria, a či by preto nemal hľadať aj iné hodnoty, ako materiálne. Hodnoty ducha, dobra, skromnosti, ohľaduplnosti, spravodlivosti, čestnosti a ušľachtilosti. Či potom keď zomrie, tak ako mnohé obete koronavírusovej krízy, od neho nebudú požadované práve tieto hodnoty. A či práve ich nedostatok neotravuje a neznehodnocuje život ľudí už tu na zemi, a po smrti ich neprivedie do duchovnej skazy.

O tom všetkom sme dostali príležitosť uvažovať. To všetko sme dostali príležitosť prehodnotiť. A to všetko sme dostali príležitosť zmeniť. Dostali sme príležitosť hodnotovo sa obrodiť a zmeniť seba samých i celú spoločnosť. To je zodpovedajúci protiťah, ktorý od nás očakáva šachový Veľmajster, totožný s vyššou Mocou. Ak ho však neurobíme, bude ťahať opäť On a dopad jeho ďalšieho ťahu na nás bude ešte zdrvujúcejší.



Pozitívum siedme: Zavreté školy.

Prečo? Pretože školy sa stali iba miestom jednostranného rozumového vymývania mozgov. Pretože v školách sa rozvíja len rozumová zložka osobnosti dieťaťa, zatiaľ čo rovnocenný rozvoj jeho citovej zložky je zanedbávaný. Predmety, ako je výtvarná výchova, hudobná výchova, alebo trebárs budovanie vzťahu k prírode, ktoré majú schopnosť stimulovať a rozvíjať citový rozmer osobnosti, sú odsúvané na okraj. Sú považované za zbytočné a existujú úvahy o ich zrušení.

Školský systém dneška vychováva jednostranne zmrzačené osobnosti, ktoré sú síce rozumovo zdatné, ale citovo, to jest morálne nestabilné a tápajúce. A preto sa nadobudnuté rozumové znalosti, s výrazným deficitom citovosti a morálky, stávajú ľudstvu viac kliatbou, ako požehnaním.

Koronavírus zatvoril školy na jar, kedy sa príroda v kráse prebúdza do nového cyklu. A práve kontakt s prírodou a nadväzovanie užšieho vzťahu s ňou, sa môže svojim stimulovaním citovosti, stať pre dnešnú počítačovú mládež oporným pilierom v budovaní potrebného protipólu voči školskej, rozumovo racionálnej jednostrannosti.

Pozitívum ôsme: Útlm priemyselnej výroby.

Prečo? Myslíte si, že je normálne mať každý polrok nový mobil a každý druhý rok nové auto? A takýmto spôsobom pristupovať ku všetkým predmetom našej spotreby? Myslíte si, že je normálne ničiť kvôli podobnému štýlu života vzduch, vodu a drancovať zem a prírodu?

Človek nesmie žiť na úkor možností našej planéty a na úkor jej drancovania! Človek má žiť v rámci jej možností a v súlade a harmónii s prírodou! Človek má byť skromný a nemá byť arogantným pánom, ale dobrým správcom, pretože raz bude musieť skladať účet do rúk pravého Majiteľa zeme za to, ako hospodáril. A každý, kto hospodáril sebecky, márnotratne a zle, bude vypudený z tejto zeme a zbavený práva žiť ďalej vo stvorení, pretože sa ho nenaučil múdro a s láskou spravovať, ale ho len ničil.

Učme sa preto byť skromní! Učme sa byť ohľaduplnejší voči prírode, voči vode, vzduchu i zvieratám, pretože nie len nám a našim potrebám patrí tento svet.

Pozitívum deviate: Zastavenie cestovania.

Prečo? Lebo cestovanie po svete v takej miere, ako bolo donedávna zaužívané, je len pánskou zábavkou, prostredníctvom ktorej sa v rámci turistického priemyslu presúva každoročne po celom svete obrovské množstvo ľudí, čo je v rámci automobilovej, autobusovej, a najmä leteckej dopravy, veľkou emisnou záťažou pre prírodu. I preto bola letecká doprava jediným ťahom šachového Veľmajstra okamžite položená na kolená.

Každoročné premiestňovania obrovského množstva ľudí z jedného konca sveta na druhý v rámci turistického ruchu, i v rámci migrácie za prácou a za väčším ekonomickým prospechom, je nesprávne aj z iného hľadiska. Z hľadiska osudového určenia vyššej Moci, na základe ktorého sa rodíme presne na tom kúsku zeme, kde je naše miesto. Ono a jeho bezprostredné okolie predstavuje najoptimálnejšie podmienky pre náš celkový telesný, duševný i duchovný vývoj. Nie je teda vôbec náhoda, kam sme sa narodili, a toto osudové určenie vyššej Moci by sme mali rešpektovať kvôli svojmu vlastnému dobru.

Pozitívum desiate: Zatvorenie a stráženie hraníc medzi štátmi.

Prečo? Pretože každý národ a štát je okrem iného vymedzený aj svojimi hranicami. A strážené hranice sú bariérou a ochranu pred zlými vonkajšími vplyvmi presne tak, ako keď si trebárs na noc zamykáme dvere svojich bytov, aby sme sa chránili a neboli vydaní komukoľvek a čomukoľvek napospas.

Čo dodať na záver? Mnohí sa tešia, že sa konečne všetko reštartuje a vráti nazad do starých koľají. Je určite dobré tešiť sa z toho, že koronavírusová kríza je na ústupe a čoskoro pominie.

Ale pozor! Nový reštart by mal byť v niečom zásadnom úplne iný! Mal by byť spojený s novým poznaním, pochopením a porozumením tomu, k čomu nás prostredníctvom tejto krízy dotlačil jediný ťah šachového Veľmajstra. Ním nám totiž ukázal, akým spôsobom by mali veci fungovať lepšie a morálnejšie. Všetky vyššie spomínané oblasti života spoločnosti by sa teda mali hodnotovo posunúť na vyššiu úroveň, než to bolo pred tým.

Znamená to teda, že ľudia by už nemali byť rovnakí, ako pred koronavírusovou krízou, ale mali by duchovné a morálne ponaučenie z nej vniesť do svojich životov. Mali by ho vniesť do svojho myslenia, do svojho konania a do svojej životnej hodnotovej orientácie. Zámerom Božieho šachového Veľmajstra je, aby sme práve toto učinili a dospeli k takémuto hodnotovému obrodeniu.

Celý svet si mal možnosť uvedomiť, čo tento Veľmajster dokáže. A celý svet by sa mal zachvieť úzkosťou pred tým, keby kvôli nášmu ignorantskému návratu k starému spôsobu života, muselo dôjsť k ďalším šachovým ťahom vyššej Moci. Ale už pravdepodobne s oveľa ďalekosiahlejšími a bolestnejšími dopadmi, ktoré nás budú učiť a tlačiť k správnemu životu na zemi i vo stvorení.