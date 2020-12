Kritika ženského odievania

To, akým spôsobom sa žena odieva veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje jej okolie a spätne aj ju samotnú. Ba dokonca jej vlastný osud!

Jedným z takýchto príkladov je určitá miera prepojenia vplyvu kvality odievania ženy na kvalitu nadväzovania jej známostí a partnerských vzťahov.

Vezmime si najskôr ženu cudne a ušľachtilo odetú, ktorá je v dnešnej dobe skôr výnimkou. Ženu, ktorá sa navonok nesnaží pôsobiť zmyselne vyzývavo, ako je to v súčasnosti zaužívané, ale ktorá naopak kultivovanosťou svojho odevu kladie do popredia predovšetkým duševno – duchovnú podstatu svojej osobnosti.

Žiaľ, dnešné dievčatá a mladé ženy však dávajú svojim spôsobom odievania do pozornosti predovšetkým telesnú a zmyslovú zložku vlastnej osobnosti, čo samozrejme musí mať a aj má značný vplyv i na kvalitu nadväzovania vzťahov.

Mladí muži sa totiž nechávajú výrazne ovplyvňovať povrchom a zmyselnosťou. Hľadia viac na kvality zovňajška, ako na kvality vnútorné. Ak ku tomu pripočítame vekom ešte duševne nevyzretú osobnosť, nešťastie je na svete.

Povrchnosť a preferovanie nesprávnych, prvoplánovo vonkajškových hodnôt pri výbere partnera má potom za následok to, že sa po určitom čase objaví neprekonateľný problém absolútneho duševného nesúladu. Partneri zisťujú, že okrem telesnej, mužsko – ženskej príťažlivosti ich takmer nič nespája. V ničom si nerozumejú a duševne sú si úplne vzdialení. Nakoniec sa takýto vzťah rozpadá a ak sú v ňom i deti, je to o to horšie.

Preto treba zdôrazniť, že základom zdravého a opravdivého celoživotného vzťahuje môže byť iba hlboký duševný súlad dvoch ľudí. No a k vytvoreniu takéhoto harmonického vzťahu, nestojaceho iba na vonkajšom vzhľade, ale predovšetkým na totožných vnútorných hodnotách a kvalitách môže každá žena prispieť značnou mierou i kvalitou svojho odievania.

Ak sa však žiaľ ženy dneška obliekajú ako neviestky, nie je potom čudné, že stroskotáva jeden vzťah za druhým. Samozrejme, nie že by práve toto bola jediná príčina, ale každopádne je to jednou z príčin. Jednou z kvapiek, ktorá môže nakoniec prispieť k tomu, že pohár pretečie.

Príkladom takéhoto povrchného trendu je imidž podnikateľa, ktorý by mal okrem pekného a silného auta vlastniť i atraktívnu ženu. No a táto atraktívna žena si vo svojej povrchnosti neuvedomuje, že mnohokrát i ona sama bude raz rovnako, ako ojazdené auto vymenená za novší a krajší model.

Skúsili ste sa trebárs niekedy pozrieť kritickým okom na obsah ženských časopisov, akými sú napríklad Eva alebo Emma? Dievčatám a ženám sú v nich poskytované „odborné“ rady, ako sa majú urobiť žiaduce pre mužov, ako sa obliekať a čo kombinovať, aby to čo najrafinovanejšie vplývalo na ich zmysly. Oba tieto časopisy v podstate vyzdvihujú predovšetkým živočíšnosť, povrchnosť a telesnú zmyselnosť. Vyzdvihujú ženu iba ako sexuálny objekt, pretože ideálom ženy dneška je byť „sexi“.

O nejakej duši, duševných kvalitách a duševnej kráse, ktorá dokáže zušľachtiť a prežiariť ženu i bez armády kozmetikov, vizážistov, kaderníkov a zvrátených predstáv takzvaných módnych tvorcov, o takýchto opravdivých vnútorných kvalitách a ich dosahovaní sa v týchto časopisoch nenachádza zväčša ani zmienky. Všetko je orientované len na povrch a preto je všetko len povrchné.

Avšak v skutočnosti by práve v časopisoch, určených ženám a pre ženy mala byť v prvom rade reč o vyšších duševných hodnotách, o ktoré sa je treba snažiť a ktoré majú schopnosť učiniť ženu každého veku pôvabnou a krásnou v ušľachtilom slova zmysle. Práve toto by malo byť hlavnou obsahovou náplňou všetkých ženských časopisov.

Žiaľ, to čo sa im ponúka v súčasnosti je neraz až odpudzujúce. Je to jed, rafinovane vypočítaný iba na vonkajší efekt. Jed, ktorý otravuje vnútorný, duševný život dievčat a žien do takej miery, že pred zrakmi mužov dobrovoľne devalvujú svoju ľudskú dôstojnosť, činiac zo seba iba zmyslovo sexuálny objekt. Pre každú, ešte zdravo cítiacu ženu je preto prehliadka súčasných časopisov, určených „pre ženy“ doslova pošpinením, pretože sa im v nich okrem vyzdvihovania vyzývavej zmyselnosti neponúka takmer nič iného.