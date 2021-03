   Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!

I stalo sa, že piati králi postavili päť armád so silou šesťstotisíc bojaschopných mužov a vytiahli na Izrael, aby ho zničili. Izraeliti však dokázali zhromaždiť iba štyridsaťtisíc bojovníkov.

Keď sa to národ dozvedel, vrhol sa na tvár pred Hospodinom a prosil o svoju záchranu.

I vypočul Hospodin jeho volanie a poslal za nimi svojho proroka. Ten im riekol: Vedzte, že ja Hospodin, Pán zástupov vám vydám nepriateľa vašich do rúk. Ale aby ste nemohli povedať, že to vy sami ste zvíťazili, aby ste pochopili, že ja budem bojovať za vás a ja sám vám vydobijem víťazstvo vykonajte toto: Nech vaši velitelia stoviek a tisícok predstúpia pred bojovníkov a povedia im, aby odišiel domov každý, kto vo svojom srdci prechováva úzkosť a strach pred nepriateľom. A velitelia stoviek a tisícov predstúpili pred svojich mužov a riekli im to. Vtedy ich domov odišlo dvadsaťpäťtisíc.

A Pán sa k Izraelu opäť prihovoril ústami proroka: Ešte stále je vás toľko, že by ste si snáď mohli myslieť, že to vy sami ste zvíťazili. Preto vykonajte toto: Vydajte sa na pochod a po prvom dni pochodu sa utáborte pri hraničnej rieke. Velitelia stoviek a tisícov nech potom dobre pozorujú svojich mužov, ako budú piť z rieky. Všetkých, ktorí sa sklonia a budú piť priamo z nej pošlite domov a ponechajte si iba tých, ktorí si budú vodu naberať do rúk. A tých, čo pili z rúk bolo tristo.

A vtedy im Pán ústami proroka riekol: Toto je počet mužov, s ktorými vám dobijem víťazstvo. Urobte preto toto: Tých tristo mužov nech vezme rohy a v hlbokej noci obkoleste nepriateľský tábor. V dohodnutý čas nech začnú všetci naraz trúbiť. A vtedy ja, Hospodin, budem bojovať za vás a prinesiem vám víťazstvo.

I obkolesilo tristo Izraelitov nepriateľský tábor a v stanovený čas začali všetci naraz mocne trúbiť na svoje rohy.

V nepriateľskom tábore sa strhol divoký zmätok a všade sa ozývalo volanie: Izraeliti idú na nás! Bojovníci piatich nepriateľských armád, ktoré nadviazali spojenectvo tasili zbrane, avšak v tme, zmätku a hrôze pobehujúc sem a tam sa zabíjali navzájom mysliac si, že je to nepriateľ.

A keď nastal deň, uvideli Izraeliti dielo skazy. Celý tábor bol pokrytý hromadami mŕtvol. Takto v ten deň vybojoval Hospodin, Pán zástupov, veľké víťazstvo pre Izrael.

A padol národ na tvár pred Hospodinom a ďakoval mu, chválil ho a velebil ho.

Prečo si majú ľudia dneška opäť pripomenúť práve tento príbeh z dávnej minulosti?

Pretože dnešní ľudia musia vedieť, že horlivosť Hospodina, Pána zástupov v jeho hájení pravdy a spravodlivosti doposiaľ neochabla! A neochabla ani sila jeho mocného ramena, ktorým sa Pán rozhodol vybojovať veľké víťazstvo Svetla na tejto zemi. Lebo je Vôľou Hospodina, aby dobro, spravodlivosť a Svetlo na zemi zvíťazili. A niet ničoho, nijakej moci a nijakej sily, ktorá by sa mohla protiviť, alebo účinne postaviť na odpor voči Nemu.

Mocnými, pevnými a nepremožiteľnými sa zdajú byť pozície temnoty a zla na zemi. Na zemi, prerastenej chamtivosťou, nečestnosťou, klamstvom, podlosťou, neprajnosťou, egoizmom, neľudskosťou, nemorálnosťou, nečistotou a zvrhlosťou. Sú mnohí, ktorí vravia, že tomu tak vždy bolo a že tomu tak aj vždy bude a že si s tým nikto neporadí. A preto sa je potrebné prispôsobiť.

Zlo a temnota víťazoslávne ovládajú všetko, avšak na zemi, ba ani v celom vesmíre niet sily, ktorá by sa mohla postaviť a ktorá by mohla čeliť moci ramena Hospodina, Pána zástupov. Nijaká presila a nijaká prevaha tu celkom nič neznamenajú!

Temnota a zlo, zalezte pod zem a ukryte sa do skál, pretože sa priblížil hrozný deň hnevu vševládneho Boha!

Temnota a zlo, zalezte pod zem a ukryte sa do skál, pretože sa priblížil deň, v ktorom Pán podesí zem.

Ale nech by sa temnota a zlo skryli kdekoľvek, dosiahne ich ruka Pána a rozdupe ich, rozdrví a roztriešti tak, ako keď niekto v hneve roztlčie hlinený hrniec. Napadrť a na prach, že z neho nezostane ani len jediný čriepok.

Vedzte preto, že čím temnejšou, černejšou a nepreniknuteľnejšou je noc temnoty a zla na tejto zemi, tým viac sa približuje ráno. A hľa, už sa červenejú ranné zore úsvitu nového dňa veľkého víťazstva Svetla na zemi.

Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!

O víťazovi je už dopredu isté. O víťazovi nemôže byť ani len tých najmenších pochýb! Jedinou veľkou otázkou zostáva, kto z ľudí sa stane tohto víťazstva hoden. Kto z ľudí bude smieť byť započítaný medzi oných pomyselných tristo spravodlivých, ktorým Pán silou svojho ramena vydobije veľké víťazstvo Svetla na zemi.

Nemyslime si však, že pri tom bude rozhodovať, akého sme vyznania, k akej cirkvi alebo k akému duchovnému smeru patríme. Toto všetko nič neznamená a nie je vôbec podstatné. Oko Pána bude totiž hľadieť iba na čistou, čestnosť a spravodlivosť našej duše a nášho srdca. Toto je to najrozhodujúcejšie!

Kto miluje Pána, toho i Pán miluje. Kto však opovrhuje Pánom tak, ako je to dnes vo svete bežné, tým nakoniec aj on opovrhne.

Čo však znamená milovať Pána? Znamená to poznávať jeho Vôľu a jeho Zákony. Znamená to žiť podľa jeho Vôle a jeho Zákonov. Jedine ten, kto takto činí miluje svojho Pána a preto jedine on môže počítať s jeho pomocou, podporou a požehnaním v dňoch, ktoré sa blížia. V dňoch, v ktorých bude každý človek bez podpory, pomoci a požehnania Hospodina stratený.

I stalo sa, že istý prorok so svojim služobníkom vošli do jedného mesta. V noci však toto mesto obkolesil nepriateľ. Keď sa ráno prorokov služobník prebudil a uvidel k čomu došlo, utekal za svojim pánom a riekol mu: Zle je s nami, mesto obkľúčil nepriateľ!

Prorok mu ale odvetil: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami je viac ako ich. Potom sa prorok v modlitbe obrátil k Pánovi a riekol: Pane, daj nech sa mu otvoria oči. A jeho služobníkovi sa otvorili oči a on uvidel nespočetné množstvo bojovníkov Svetla na ohnivých vozoch.

Nebojme sa teda! Dobro na tejto zemi je omnoho silnejšie, aj keď sa to navonok nezdá. Nespočetné zástupy bojovníkov Svetla už obklopujú zem a v ohlušujúcom hlahole zvonov znie mocné volanie:

Víťazstvo! Víťazstvo! Víťazstvo!

Naše presvedčenie, sila nášho presvedčenia vo víťazstvo Svetla na zemi nech sa preto pre nás stane istotou! Lebo veľkosť, moc a sila Hospodina, Pána zástupov je nepredstaviteľná a je šialencom a bláznom ten, kto dúfa, že sa jej bude môcť donekonečna protiviť.