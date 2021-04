Tajomstvo čísel odhaľuje vážnosť doby!

V číslach býva zakódované posolstvo. Skrýva sa v nich osud a predurčenie. Treba len určitú vnímavosť na to, aby sme ich tajomstvo odhalili.

Na dôkaz toho si teraz odhalme číselné predurčenie, hovoriace o nesmiernej vážnosti súčasnej doby. A to hlavne z toho dôvodu, že ľudstvo túto vážnosť nevníma a nepoznáva. A preto ani nieje schopné zaujať správny postoj voči tomu, čo sa deje, a vyvodiť z toho voči sebe potrebnú duchovnú zodpovednosť.

Kto zažil nežnú revolúciu v roku 1989 vie, že výklady obchodov a všetky možné i nemožné verejné priestory boli oblepené najrozličnejšími výzvami a heslami. A spomedzi všetkých mi doteraz naviac utkvel v pamäti práve leták, veľmi zaujímavým spôsobom odhaľujúci symboliku čísel. Bol na ňom dátum 1968 a hneď vedľa neho dátum 1989. Pointa spočívala v tom, že keď napíšete na papier rok 1968 a potom ho obrátite naopak, posledné dvojčísle 68 sa zmení na 89.

Aká sa v tom skrýva symbolika a aké je z toho možné vyvodiť predurčenie vzhľadom k súčasnej dobe?

Rok 1968 bol rokom, v ktorom sa Česi a Slováci pokúsili získať slobodu. Pokúsili sa o zásadnú reformu vtedajšieho socializmu. Pomenovali ju socializmus s ľudskou tvárou a toto dianie bolo tiež nazývané pražskou jarou, čo naznačuje, že malo ísť o začiatok niečoho úplne nového a sviežeho.

Všetci však vieme ako to skončilo a ako bola túžba ľudí po slobode tvrdo potlačená hrubou silou. Po potlačení reformného úsilia v roku 1968 nastal čas takzvanej „normalizácie“, čiže opätovného upevňovania toho starého. V tomto období si komunisti vybavovali účty s každým, kto sa aktívne zúčastňoval revolučných udalostí roku 1968 a bol s nimi spojený.

Avšak tento dátum bol osudový a predstavoval predurčenie! Predurčenie k slobode, ktorá sa mala skutočne naplniť v roku 1989. V dvojčíslí 68 sa totiž skrývalo dvojčíslie 89 a osudové predurčenie, zakódované v tomto dátume sa nakoniec aj naplnilo v podobe nežnej revolúcie, ktorá priniesla Česku i Slovensku slobodu, ako naplnenie a víťazné zavŕšenie roku 1968. Tieto skutočnosti ukazujú, že proti tomu, čo je osudovo predurčené nezmôže nič nijaká hrubá sila, ani nijaká vojenská moc. To, čo je osudovo predurčené a osudom vložené do posolstva čísel sa stane!

A teraz pozor! Tento istý princíp platí aj v súvislosti s rokom 2012. Všetci vieme, čo tento rok znamenal a čo bolo v súvislosti s ním predpovedané. Tento rok bol spájaný s koncom sveta. Alebo presnejšie povedané, s koncom starého sveta a so začiatkom nového sveta, pretože v ňom malo dôjsť k zahájeniu procesu transformácie starého materialistického ľudstva na ľudstvo nové a duchovné. Veľa sa tiež hovorilo o dávnom Mayskom kalendári, pretože aj v ňom sa rok 2012 uvádza ako rok zásadného prelomu.

Ale tento rok prešiel a nič sa nestalo! Všetko išlo tak ako doposiaľ a tí, ktorí hovorili o roku 2012 ako o roku zásadnej duchovnej premeny boli obrátení na posmech. A naivní nevedomí ľudkovia si mysleli, že to pôjde po starom donekonečna. Netušili však, že rok 2012 v sebe naozaj niesol zásadné osudové predurčenie rovnako, ako rok 1968.

A tak nadišiel rok 2021. V jeho záverečnom dvojčíslí je tiež v obrátenom poradí ukryté číslo 12. A to, čo bolo predpovedané najrozličnejšími prorokmi sa naplnilo tak neuveriteľným spôsobom, aký nikto nepredpokladal. Náš svet zasiahla pandémia doposiaľ nevídaných a priam apokalyptických rozmerov. Na dôkaz toho, že sa v súčasnosti skutočne deje niečo maximálnym spôsobom výnimočné si uveďme jeden príklad. V roku 2021 si v USA uctili pamiatku všetkých doterajších obetí covid pandémie. Bolo ich 500 000! Súčasná pandémia stála teda USA viac životov, než ich stratili dohromady v prvej svetovej vojne, v druhej svetovej vojne i počas vojny vo Vietname. Tieto skutočnosti sú jasným dôkazom toho, že dávne apokalyptické predpovede, hovoriace o osudovom roku 2012 mali pravdu.

A mali pravdu v tom zmysle, že nás nabádali k duchovnej premene a k duchovnému obrodeniu, pretože okolo roku 2012 zasiahne naše univerzum zosilnené žiarenie Pánovho Svetla, ktoré ho bude posúvať na vyšší vývojový stupeň. Ak však nebudeme v tomto čase na dostatočnej duchovnej úrovni, musí dôjsť ku kolízii nedostatočne duchovne vyvinutého ľudstva a tlaku Svetla, vyžadujúceho patričné duchovné obrodenie. A táto kolízia sa musí zmeniť na katastrofu! Na katastrofu nie pre Stvoriteľa, ale pre ľudstvo!

Celý tento dej prebieha tak, že zvýšené žiarenie Svetla posilní a doženie do plodov všetko, čo sa v ľuďoch skrýva. Aj to dobré, aj to zlé. V prípade dobra budú tieto plody dobré a požehnané, avšak v prípade zla budú trpké a bolestné. Všetko, čo ľudstvo i jednotlivci v sebe skrývali sa viditeľne ukáže a odhalí svoju tvár.

A tak sa aj naozaj stalo a miera našej skutočnej vnútornej hodnoty sa ukázala i navonok. Obraz na covid chorého ľudstva je obrazom duchovne chorej a duchovno ignorujúcej civilizácie. Jej duchovná nedostatočnosť spôsobila, že sa duchovne nedostatoční ľudia dostali na vrchol svetového spoločenstva a na pozadí pandémie chcú realizovať svoje zvrátené ciele. Obyvateľstvo je obmedzované a zbavované slobody. Je ustavične testované a očkované ako pokusné myši. Ľudia strácajú slobodu, prácu, živobytie a cítia sa byť obeťami.

Pravda je však taká, že nie sú žiadnymi obeťami pomerov, alebo politikov, pretože oni sami svojou duchovnou ignoranciou pomáhali tieto pomery vytvárať a týchto politikov si vybrali. Svet ochorel, pretože je už dlhodobo vnútorne chorý a zvýšený tlak Svetla nám iba ukázal toto vnútorne vonkajšie prepojenie. Ukázal nám, akí vnútorne sme a aké ovocie to prináša.

Naše univerzum vstupuje do novej fázy a to, čo je duchovne nedostatočné a choré v ňom nebude mať viac miesta. Čas medzi rokmi 2012 a 2021 bolo treba vnímať ako poslednú lehotu čakania na dobrovoľnú duchovnú premenu. Ale žiaľ, tento čas nebol správne využitý a vážnosť roku 2012 bola bagatelizovaná a zosmiešnená bujaro veselými rečami o ďalšom nesplnenom konci sveta. Ale keď posledná lehota na zmenu opäť prešla úplne bezvýsledne, udrelo osudové určenie roku 2012 s plnou silou v roku 2021. A to až v takej miere, že sa celé ľudstvo zachvelo!

Cesta von z tejto krízy stojí iba na našom duchovnom obrodení. Lebo ak sa pod tlakom Svetla ukázala v plnej nahote choroba nášho vnútra v podobe pandémie, rovnako intenzívne sa pod tlakom Svetla môže ukázať aj naše duchovné obrodenie a náš návrat k pravým a večným duchovným hodnotám. K hodnotám lásky, cti, dobra, spravodlivosti, čistoty a úcty k Stvoriteľovi a k jeho Vôli, postavenými nad všetko ostatné. Postavenými nad to materiálne, ktoré bolo pre nás doteraz prvoradé.

Náš svet po roku 2012, respektíve po roku 2021 nebude už nikdy taký ako predtým. Od tejto chvíle bude totiž systematicky tlačený k duchovnej premene. A my to buď budeme rešpektovať a život na zemi nádherne rozkvitne, alebo to budme ignorovať a chorobný stav našej osobnosti, prejavujúci sa ignorovaním vecí duchovných sa bude prejavovať chorobami, katastrofami, alebo spoločensko politickými kolíziami. Zvýšený tlak Svetla bude všetko urýchlene hnať do svojich plodov a my budeme podľa plodov, ktoré nám to prinesie, na vlastnej koži a na vlastnom prežívaní spoznávať správnosť, alebo nesprávnosť nášho chcenia.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/