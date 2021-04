Nedávno som bola v kostole a ak by som mala naozaj stručne zhrnúť podstatu toho, čo som sa dozvedela, išlo o to, že máme byť dobrými ľuďmi a máme sa vyvarovať zla.

To je v zásade správne a nedá sa voči tomu nič namietať, avšak keď som odišla domov a hlbšie nad vecou uvažovala zistila som, že mi v tom predsa len ešte čosi dôležitého chýba. A síce, ako sa vlastne stať dobrým? Akým spôsobom to vykonať? Ako k tomu dospieť? Jednoducho povedané, chýbal mi konkrétny, metodický postup, ako zo seba urobiť dobrého človeka, ktorý odvrhuje zlé.

V pedagogickej praxi existuje napríklad disciplína s názvom metodika, hovoriaca o konkrétnych a čo najefektívnejších spôsoboch, ako žiakov naučiť požadovanú látku. Alebo ak si trebárs kúpime nábytok v rozloženom stave, dostaneme k nemu presný návod, ako ho zložiť.

Keď sa však spätne pozerám na to, čo som si doposiaľ vypočul v rôznych chrámoch zisťujem, že práve toto mi tam chýba. Že mi tam chýba konkrétny metodický postup a celkom konkrétny návod, ako sa stať dobrým človekom.



Ľudia teda síce vedia, čoho majú dosiahnuť, ale nevidia, ako presne to dosiahnuť. A preto sa o to každý snaží svojim vlastným spôsobom. Mnohí sa usilujú robiť naozaj to najlepšie čo vedia, avšak vždy to akosi postráda jasný metodický postup. Preto aj sú výsledky dosť rozpačité a ľudia, rozčarovaní svojimi neúspechmi v dosahovaní požadovaných ideálov, rozčarovaní z toho, že nevedia ako vlastne tieto ideály dosiahnuť nakoniec mnohokrát fatalisticky rezignujú.

Keď sa teda človek v určitom poctivom duchovnom snažení usiluje stať sa dobrým, keď zápasí so svojimi chybami, nedostatkami a zlými sklonmi a snaží sa ich premôcť, avšak keď presne nevie, akým spôsobom to čo najefektívnejšie dosiahnuť, jeho chyby, nedostatky a zlé sklony sa k nemu stále vracajú naspäť a on sa pohybuje akoby v začarovanom kruhu. Preto sa potom celý život spovedá stále z tých istých hriechov a svoju hriešnosť začne vnímať ako nevyhnutnosť, ktorej sa nevie zbaviť

Presná metóda, presný návod a presný metodický postup je teda tým, čo mne osobne tak veľmi chýba v najrozličnejších duchovných snahách, s ktorými sa stretám.

A pritom je to tak jednoduché! Tak jednoduché a prosté, ako všetky veľké a prevratné veci. Oná konkrétna metóda k tomu, ako sa stať dobrým človekom totiž spočíva v bdelosti nad čistotou vlastného vnútorného života. V bdelosti nad čistotou vlastného cítenia a myslenia!

V dbaní o čistotu, ušľachtilosť, čestnosť a spravodlivosť vlastného cítenia a myslenia sa ukrýva tajomstvo toho, ako sa stať dobrým človekom. Tajomstvo toho, akým konkrétnym spôsobom to vykonať.

Ak sa vás teda niekto spýta, ako by sa on sám mohol stať dobrým a čo konkrétne má preto urobiť, môžete mu povedať toto:

Dbaj o čistotu, ušľachtilosť, spravodlivosť a čestnosť vlastného cítenia a myslenia! Lebo práve kvalita nášho vnútorného života tvorí podstatu našej osobnosti. Akým spôsobom totiž myslíme a cítime, takými naozaj sme!

Ak teda chceme byť lepšími, ako sme doposiaľ boli, musíme sa zamerať na vlastné cítenie a myslenie. Na kvalitu svojho cítenia a myslenia! V bdelosti nad čistotou a ušľachtilosťou vlastného vnútorného života sa teda skrýva oná konkrétna metóda, ako a akým spôsobom je možné zo seba urobiť dobrého človeka.

Aby sme hlbšie pochopili celkový dosah tejto tak závažnej skutočnosti, uveďme si príklad. Prostý a každodenný príklad zo života, akým je sledovanie televízie.

V súčasnosti už snáď neexistuje ani jeden film, v ktorom by nebol sex či násilie a televízny divák je do toho vťahovaný svojim cítením a myslením. Jeho cítenie a myslenie je zatiahnuté do deja filmu. Citovo a myšlienkovo sa v ňom angažuje a prežíva ho. No a negatívne podnety, ako je násilie, premrštená telesná pudovosť, intrigy, alebo prázdna bezobsažnosť zanechávajú negatívny otlačok v jeho citoch a myšlienkach.

Jednoducho povedané, človeku sa určitým spôsobom znečisťuje jeho vnútorný život. No a ak hoci aj chodí do kostola a chcel by sa stať dobrým, avšak celkom nič netuší o tom, akú veľkú a zásadnú úlohu v tom zohráva jeho cítenie a myslenie, takýto človek s prijatými negatívnymi podnetmi ďalej vnútorne pracuje a vnútorne sa nimi zapodieva. Ale keďže ide o podnety negatívne, strháva ho to, poškodzuje a robí horším. I jeho ostatné chyby, nedostatky a zlé sklony sú tým ešte viac umocňované a posilňované.

Takýto človek, hoci by aj chcel, sa potom nikdy nemôže stať lepším, pretože jeho vlastný vnútorný život ho strháva k zlému. A hoci neraz chodí do kostola, usiluje o veci duchovné a chcel by sa stať dobrým, to zlé v ňom, čoho príčinu nepozná, ho k sebe púta pevným lanom a takýto jedinec sa potom nie je schopný duchovne pohnúť z miesta. Stále a donekonečna márne bojuje s tými istými chybami a nedostatkami, až nakoniec celkom rezignuje.

Kto sa teda chce stať naozaj lepším a dosiahnuť ideál dobrého človeka nech bdie nad čistotou a ušľachtilosťou vlastného vnútorného života. V jeho bdelosti nad čistotou, ušľachtilosťou, čestnosťou a spravodlivosťou vlastného vnútorného života a v jeho pevnom chcení k dobrému totiž spočíva jediná cesta k tomu, ako sa stať skutočne dobrým. Je to metóda, ktorá mu nakoniec zaručene prinesie úspech a privedie ho k víťazstvu nad jeho chybami a nedostatkami. Lebo ak človek dokáže byť dobrým, čistým a ušľachtilým vo svojom cítení a myslení, čiže vo svojom vnútri, nevyhnutne sa časom stane takým aj navonok.

Ak sa ale bude snažiť stať sa dobrým, avšak bez ohľadu na kvalitu svojho vnútra, ak podcení a bude ignorovať túto skutočnosť, nikdy sa mu to nemôže podariť, pretože jeho nečisté vnútro ho bude neustále strhávať k zlému.

PS. Uvedený príklad sledovania televízie je jeden z mnohých príkladov z každodenného života, ktoré nás vnútorne strhávajú nadol. Človek preto musí bdelo a vnímavo rozpoznávať každé nebezpečenstvo možnosti znečistenia vlastného vnútorného života, musí sa mať pred ním na pozore a vyvarovať sa ho.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/