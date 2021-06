To čo sejeme, budeme i žať!

Poznanie a prispôsobenie sa zákonitému prírodnému dianiu prináša ľuďom prospech a naopak, jeho neznalosť a ignorovanie prináša škodu, alebo dokonca záhubu.

Vo svete okolo nás existujú objektívne prírodné zákony, ktorých účinkom je podrobený každý z nás. Čo si však mnoho ľudí nepripúšťa a čo nedoceňuje je skutočnosť, že rovnako objektívnemu a zákonitému dianiu je podrobené i ľudské vnútro, to znamená naše cítenie, myslenie, ale aj naša reč a jednanie. Všetko toto podlieha veľkému, jednotnému a zákonitému pôsobeniu.

Iba človek sám sa musí namáhať, aby tieto zákonitosti pochopil a prispôsobil sa im, pretože ak to neurobí, jedine jemu samému to spôsobí bolesť, škodu, alebo ho to môže dokonca i zničiť.

Napríklad iba ľudia samotní museli vlastným pozorovaním prírody zistiť, kedy treba siať, aby mohli zožať úrodu. Ak by nezasiali v pravý čas, ak by to či už z neznalosti alebo ľahostajnosti ignorovali, nič by sa im samozrejme neurodilo a oni by museli trpieť hladom, alebo dokonca zomrieť.

Poznanie a prispôsobenie sa zákonitému prírodnému dianiu prináša teda ľuďom prospech a naopak, ich neznalosť a ignorovanie im musí priniesť škodu, strádanie, alebo sa to dokonca môže stať aj ich záhubou.

No a tento jednoduchý princíp fungovania spomínaných prírodných zákonov treba iba zovšeobecniť na celkové pôsobenie Zákonov univerza, ktorým nie je podrobený iba náš vonkajší fyzický svet, ale úplne rovnako i náš vnútorný život, čiže naše myslenie, cítenie, ako i všetky vonkajšie prejavy našej osobnosti a to reč a viditeľné činy.

Ak sa teda učíme poznávať Zákony univerza a v pozitívnom zmysle prispôsobujeme ich účinkom svoje cítenie, myslenie, reč i jednanie, musí nám to priniesť iba šťastie, spokojnosť, radosť a mier.

Ak ale tieto Zákony ignorujeme, hoci len v našom cítení alebo myslení, ale trebárs aj v našej reči a jednaní, musí nám to priniesť zlo, utrpenie, biedu a napokon, ak sa v tom nezmeníme, dokonca i záhubu.

Mali by sme si byť preto vedomými toho, že nič k nám neprichádza náhodne. Svojvoľnosť osudu neexistuje! To, čo sme nútení v súčasnosti prežívať je len nevyhnutným dôsledkom príčin, ktoré sme kvalitou svojho myslenia a cítenia, ako aj svojej reči a jednania vložili do súkolesia Zákonov univerza. No a práve na základe najpodstatnejšieho a najdôležitejšieho z nich, a síce Zákona spätného účinku sa ku nám vracia presne to, čo sme do stvorenia vložili. Ak to bolo dobré, vracia sa nám dobro. Ak to bolo zlé, vracia sa nám zlo. Aká bola teda sejba našich myšlienok, citov, slov a činov, presne takého druhu bude aj naša žatva. Je to spravodlivé až do tých najmenších detailov.

Ak sa pozrieme na jednotlivé ľudské osudy i na tragické udalosti globálneho, celosvetového významu, ak sa pozrieme na všetko, čo ku nám prichádza a ešte len bude prísť majme odvahu uvedomiť si, že to všetko je len žatvou toho, čo sme siali. Majme odvahu priznať si svoje chyby a nájdime si čas, aby sme pochopili, v čom sme jednali zle a nesprávne. A napokon vzbuďme v sebe silu k tomu, aby sme sa zmenili. Aby sme zásadným spôsobom zmenili charakter svojho cítenia, myslenia, slovného prejavu a jednania tak, aby ku nám v budúcnosti už nič zlého nemuselo prísť.

Ak sa totiž my ľudia ako jednotlivci a napokon i ľudstvo ako celok neodvrátime od svojich nesprávnych ciest, ak nezačneme jednať v zohľadnení neomylne pôsobiaceho Zákona spätného účinku, nebudeme môcť očakávať nič dobrého. Vždy budeme môcť totiž očakávať iba žatvu svojej vlastnej sejby.

Mali by sme preto už raz konečne pochopiť nevyhnutnosť nášho podriadenia sa Zákonom univerza, aby naša žatva mohla byť vždy iba dobrá a aby k tomu, čo je ako výstraha uvedené v posledných statiach Biblie nemuselo na zemi nikdy dôjsť.

Alebo aspoň, aby tieto Bibliou avizované udalosti, ak k nim pre ľudskú nevôľu rešpektovať Zákony univerza predsa len nakoniec dôjde, nemuseli mať pre nás až také tragické a zničujúce dôsledky. Našou včasnou premenou k lepšiemu môžeme totiž otupiť ich hrot.

